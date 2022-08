On. Gancia (Lega): 'Autonomia, bene Salvini, sia priorità per inizio prossima legislatura'

“Condivido le parole di Matteo Salvini che sta mettendo al centro del programma politico del centrodestra, come tema prioritario per i primi mesi della prossima legislatura, il tema dell’autonomia regionale, bloccato in questa legislatura dai veti dei Cinque Stelle e del PD”.

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, Europarlamentare della Lega

“Ricordo che a riguardo milioni di cittadini con lo strumento democratico del referendum nel 2017, o attraverso i consigli regionali eletti con il loro voto, si sono espressi per realizzarla ed è un dovere del Parlamento rispettare questa volontà dei cittadini di Emilia a Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, prime quattro Regioni ad aver fatto richiesta dell’autonomia differenziata.

Un federalismo regionale che non toglie un euro a nessuna Regione e consente a chi ne fa richiesta di gestirsi in autonomia alcune competenze elencate dalla Costituzione, innescando risparmi e virtuosità. L’autonomia farà bene a tutta l’Italia e ci metterà al passo delle principali regioni europee!”.