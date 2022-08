Aggredisce gli agenti durante le operazioni di identificazione: giovane arrestato ad Alassio

Prosegue costantemente l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio del Commissariato di Alassio disposta dal Questore di Savona per la sicurezza della cittadina rivierasca, in particolare durante questo periodo estivo.

I servizi, realizzati quotidianamente, sono finalizzati principalmente alla prevenzione e a garantire la massima sicurezza in tutte le aree della città e in particolare nelle zone ad alta frequentazione turistica.

Nell'ambito di tali attività i poliziotti del Commissariato in sinergia con la polizia locale alassina hanno tratto in arresto un giovane con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria, così come un altro ragazzo che era con lui, con l’accusa di inosservanza della normativa sull'immigrazione. Entrambi sono stati inoltre segnalati amministrativamente con l’accusa di ubriachezza molesta.

Nella mattinata di domenica, la Volante del Commissariato è stata inviata nell’area della stazione ferroviaria di Alassio in ausilio alla polizia locale, dove erano stati segnalati dei ragazzi stranieri che creavano problemi. Nel corso delle operazioni di identificazione uno di questi ha colpito un agente della polizia locale, poi ha cercato di cingere al collo un poliziotto che lo ha bloccato. A quel punto è scattata la misura restrittiva nei suoi confronti.

Il giovane, dopo le incombenze di legge è stato posto a disposizione della magistratura, che ne ha convalidato l’arresto. Inoltre il Questore di Savona ha emesso a suo carico la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio per il comune di residenza con divieto di ritorno nel comune di Alassio.

La Questura evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.