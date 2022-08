Grande Liguria: "Il Santa Corona sta collassando a causa del forte incremento degli accessi"

"Purtroppo e lo diciamo con grande tristezza ciò che avevamo previsto si sta avverando: il Dea di secondo livello a Santa Corona sta collassando a causa del forte incremento degli accessi, che tenuto conto dei grandi flussi turistici estivi, non serviva il mago Otelma per prevedere che sarebbe accaduto ciò che purtroppo stiamo vivendo", commenta in una nota Grande Liguria.

"Un assessore, nonché presidente della Regione, e la commissione sanità, purtroppo non hanno ascoltato, i cittadini che chiedevano a gran voce la riapertura del PS ad Albenga, così come tra l'altro previsto dal piano sanitario in vigore, che avrebbe senza dubbio svolto un ruolo di filtro importante. Siamo vicini a dirigenti, medici, infermieri e personale tutto, che con grande spirito di sacrificio, stanno, cercando di limitare i disagi ai pazienti, vere vittime di questa situazione".

"Era necessario fare scelte politiche, che non sono state fatte, dimostrando palesemente di non essere in grado di governare, una situazione, che purtroppo non è solo ligure, ma di tutto il territorio nazionale - conclude - Invece di pensare a centrini, alleanze per battere questo o l'altro, è necessario governare una situazione sanitaria che non è più sopportabile e sostenibile".