Isola Gallinara: Regione, Comune di Albenga e Sovrintendenza al lavoro per il futuro di Villa Diana

"Tutti insieme al lavoro per rendere l'Isola della Gallinara accessibile a tutti e regalare alla nostra regione un'autentica perla".

Lo ha affermato sui propri canali social l'assessore regionale Ilaria Cavo, quest'oggi al lavoro insieme al collega Marco Scajola e ai tecnici regionali in un incontro col soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, Roberto Leone, col segretario regionale del Mic, Manuela Salvitti, e l'amministrazione comunale di Albenga "per arrivare ad un accordo di valorizzazione di Villa Diana, lo storico edificio presente sull'isola e recentemente acquisito dal Ministero della Cultura nell'ambito del Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali".

"Il progetto della Soprintendenza è far sorgere in quella villa un centro visite, studi, gestione e promozione dell'isola e dei suoi fondali nel contesto di un Parco Naturale istituito da Regione nel 1989 - scrive l'assessore Cavo - Ma per farlo serve la collaborazione di tutti, Regione Liguria c'è!".