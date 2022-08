"Le donne sono nullità, neanche l'ultima ruota del carro... Così mi ha umiliata un cameriere". Lettera di una turista biellese a Varazze

Doveva essere un motteggio scherzoso e invece ha attirato la reazione spropositata di un cameriere. A raccontare l'episodio è una turista di Biella che, dopo una cena in un locale, si è ritrovata faccia a faccia con uno sproloquio misogino attinto dalle retrovie del pensiero. La signora ha consegnato il proprio sfogo ad una lettera firmata che ha indirizzato a NewsBiella.it : "Finalmente un giorno al mare, il mio primo bagno, il primo sole - racconta - Mi trovo a Varazze in pieno centro, sul lungomare, e dopo aver trascorso due orette circa in spiaggia a crogiolarmi un po’ decido insieme al mio compagno e ad un nostro amico di recarmi in uno dei noti ristoranti di Varazze. Consumiamo un ottimo pranzo il tutto servito da un cameriere straniero e sino a qui nulla di male".

Ecco che scatta l'episodio: "Arrivato il momento di concludere con un caffè - prosegue la donna - il cameriere che, sino a quel momento non aveva proferito parola, serve prima il mio compagno, poi il nostro amico e infine me. Io con molta diplomazia e cortesia e un pizzico di umorismo gli chiedo: 'ma non dovrebbe esser servita prima la donna?'. Non che a me importasse tanto, ma eticamente dovrebbe essere così; non glielo avessi mai chiesto...".