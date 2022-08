Albenga, pulizia nelle palazzine di Arte a San Fedele

Intervento di pulizia nelle palazzine di Arte a San Fedele d’Albenga. L’intervento, posto in essere da Arte su un’area di sua proprietà, ha visto lo sfalcio dell’erba, la trinciatura dei canneti, la rimozione dei rifiuti presenti e la messa in sicurezza del cantiere.

Afferma l’assessore Gianni Pollio: "Ho sollecitato questo intervento in diverse occasioni, sono felice che sia stato posto in essere. La pulizia completa da parte di Arte dell’area è un intervento particolarmente importate e a tutela, non solo del decoro della frazione, ma anche della sicurezza e dell’igiene pubblica".

"Pulizie di questo tipo devono essere ripetute nel tempo e ci auguriamo che l'Azienda Regionale Territoriale per L’Edilizia riesca al più presto, magari anche attraverso i fondi Pnrr, a portare a termine i lavori del fabbricato", conclude Pollio.