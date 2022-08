Nuove aree interne, Benveduti al Pd: "Con la prossima misura finanziamento per tutti"

"Che sia per la consueta scarsa conoscenza dei temi o per il tradizionale travisamento della realtà, poco importa. Dal PD le solite frottole. Non è vero che verranno finanziate solo due delle quattro aree interne individuate, in quanto, conseguentemente all'approvazione del Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), Regione Liguria potrà investire risorse comunitarie (Fesr, Fse, Feasr e Feamp) della programmazione 2021-2027 su tutte e quattro le nuove aree interne (Imperiese, Val Bormida, Val Fontanabuona, Valle Scrivia), nessuna esclusa - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - Ritenendo doveroso non lasciare indietro nessun territorio, abbiamo, contrariamente all'ipotesi del Pd di restringere il campo alle sole due aree finanziabili a livello nazionale, ritenuto necessario allargare a tutte le aree meritevoli del riconoscimento di area interna la possibilità di accedere quantomeno inizialmente alle risorse regionali, in attesa che un nuovo governo ponga la dovuta attenzione e le giuste risorse sul tema. Nel frattempo, Regione Liguria si sta impegnando con forza affinché anche le terze candidate possano essere presto inserite nel novero delle aree finanziabili dal contributo statale".



"È errata anche la ricostruzione che il gruppo consiliare del Partito Democratico fa per quanto riguarda l'area della Val Bormida - puntualizza l'assessore - Per non privare l'intera area del pacchetto di contributi previsti, Regione Liguria ha candidato all'interno dell'area interna ipotizzata gli 11 comuni che, con contiguità territoriale, presentano una popolazione inferiore a 3 mila abitanti. Il Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), al fine di garantire una maggiore compattezza territoriale dell'area, ha dato l’opportunità a Regione Liguria di re-inserire il comune di Millesimo, quasi interamente inglobato nella perimetrazione".



"Questi sono i fatti. Criticare l'efficacia del lavoro svolto da Regione Liguria, che ha incrementato a otto le aree meritevoli del riconoscimento di area interna, garantendo risorse proprie a sostegno della promozione di progetti di sviluppo di tutte e quante le aree, pare piuttosto inopportuno. Ma siamo abituati allo stile del Pd. Noi preferiamo guardare al lavoro e ci faremo promotori delle istanze del comune di Cengio, le cui caratteristiche socio-economiche e territoriali non differiscono sostanzialmente da quelle del comune di Millesimo, per sottoporre la valutazione della sua inclusione nella nuova area della Val Bormida appena definita dal Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI)" conclude infine Benveduti.