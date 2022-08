Alassio, in possesso di cocaina, materiale per il confezionamento e denaro: arrestati dai carabinieri (FOTO)

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri del dipendente nucleo operativo e radiomobile, nel corso di una operazione di polizia finalizzata a bloccare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato due persone, trovate in possesso di quasi un etto di cocaina, materiale per il confezionamento ed una considerevole somma di denaro, successivamente sequestrati.

Gli arrestati stamattina sono comparsi davanti al giudice di Savona per la convalida dell’arresto con lo stesso che è stato convalidato e successivamente gli operatori hanno reso esecutiva a loro carico la misura custodiale in carcere.

Fondamentale è stata l’attività informativa condotta dai Carabinieri della stazione di Alassio che nel quotidiano servizio hanno acquisito un'informazione su un giro di spaccio in città, che poi è stata approfondita, sviluppata, riscontrata e successivamente si è concretizzata, grazie all’azione sinergica degli uomini del nucleo operativo con quelli della locale stazione, che nel pomeriggio di ieri hanno chiuso il cerchio, facendo scattare le manette alle due persone.

Alla individuazione dei presunti responsabili ha preso parte attiva anche il personale della stazione di Loano. Nel frattempo comunque le indagini continuano.

Gli arresti si inquadrano nel contesto operativo pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, in conseguenza del quale tutte le compagnie dipendenti, nel loro ambito territoriale, dall’inizio della stagione estiva continuano a disimpegnare giornalmente pattuglie a piedi, pattuglie automontate e posti di controllo nei punti nevralgici della città.

Prendono parte attiva il 15 NEC e il nucleo cinofili di Villanova d’Albenga che con il loro supporto integrano il presidio del territorio.