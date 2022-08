Co.Mark, la Liguria sceglie Amazon per promuovere il Made in Italy

Non si arresta la corsa dei prodotti liguri su Amazon, il celebre marketplace del commercio elettronico: sempre più piccole e medie imprese della Liguria scelgono questo canale per commercializzare i propri prodotti e soddisfare la crescente domanda dei mercati esteri.

A confermarlo è l'accordo siglato da Regione Liguria e Amazon durante il Regional Day di Expo Dubai con l’obiettivo di sostenere le aziende del territorio attraverso la promozione della digitalizzazione e dell'internazionalizzazione. Un progetto che stando alle recensioni sarà realizzabile attraverso l’erogazione di attività formative dedicate e mediante l’inserimento dei prodotti liguri all’interno della sezione Made in Italy presente su Amazon.

Dai commenti degli esperti si sottolinea come oltre la metà del totale delle vendite effettuate sul portale derivi infatti dalle attività promozionali di piccole e medie aziende, che generano ogni anno oltre 50.000 posti di lavoro all’interno del territorio nazionale e oltre 3000 all’estero, per le figure necessarie a sostegno della crescita.

La necessità di sostenere un approccio multicanale ai fini di intercettare nuovi acquirenti nei mercati internazionali è confermata dall’opinione di molte compagnie del settore export. Tra queste, Co.Mark sottolinea l'importanza di pianificare una corretta strategia digital per incentivare le esportazioni, con particolare attenzione alla distribuzione dei prodotti sui principali canali. L’azienda, specializzata nei servizi di internazionalizzazione delle PMI e di digital marketing, nelle sue recensioni sull’export ribadisce spesso il valore delle piattaforme online per le pmi interessate ad espandersi oltre confine.

In un articolo del suo blog con focus sui canali di vendita per il digital export management, Co.mark esprime il suo commento sul ruolo dei marketplace nell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del nostro territorio: la presenza attiva su Amazon Business e Alibaba, costituisce infatti secondo l’opinione dell’azienda una leva commerciale che permette di vendere e acquistare merci con maggior dinamismo e velocità, al di fuori dei confini nazionali.

Il tessuto imprenditoriale locale lombardo, in particolare, potrà beneficiare anche dei training di formazione gratuita realizzati in collaborazione con l’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle PMI italiane e inclusi all’interno del programma Accelera con Amazon, il programma formativo gratuito nato in collaborazione con il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e IE University. Opinione comune degli esperti del settore export è infatti la necessità di supportare la crescita delle imprese attraverso una condivisione e promozione delle conoscenze digitali.

Amazon: un'opportunità per l'export ligure

La sprint alla promozione dei prodotti liguri si inserisce nel più ampio quadro del mercato italiano, che vede oltre 18.000 PMI scegliere il marketplace come punto di forza della propria strategia omnichannel, questo per avere accesso a centinaia di clienti in tutto il mondo: l'opinione a favore di tale processo di internazionalizzazione è confermato dagli oltre 600 milioni di euro di vendite all’estero e dalla diffusione sempre più capillare dei prodotti Made in Italy all’interno della piattaforma.

Dalle recensioni di Co.Mark si rileva inoltre come la recente adozione di strategie integrate di internazionalizzazione abbiano incentivato l’espansione all’estero del business delle imprese, risultato che si percepisce anche all'interno del noto marketplace, in cui è presente una netta differenziazione rispetto alla tipologia di prodotto venduto.

L’accordo tra Regione Lombardia e Amazon consentirà alle PMI liguri di posizionarsi su una delle più grandi vetrine internazionali e di vendere un quantitativo ben più alto di prodotti rispetto alle attuali 2000 tipologie presenti.

Circa il 9% dei prodotti liguri presenti all’interno di Amazon Made in Italy è infatti distribuito nella categoria Abiti e Accessori, il 20% nella categoria Bellezza e Cura Personale e oltre il 15% in ambito food.

Una ulteriore conferma del mutato approccio delle modalità di vendita all’estero da parte delle imprese sono le recensioni sui dati dell’export: dai commenti si evince infatti come oltre l’80% delle PMI che vendono sul noto marketplace esportano all’estero con successo grazie all’unicità e alla qualità del proprio prodotto.

Le imprese della Regione Liguria hanno ora la possibilità di ampliare la forza della propria rete di vendita unendo le opportunità già fornite dagli e-commerce e dai pregressi investimenti sui canali pubblicitari online con la presenza e il posizionamento dei prodotti locali su uno dei più importanti marketplace internazionali.