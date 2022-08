Incendio a Cairo, proseguono le operazioni di bonifica: in giornata la conclusione dell'intervento

Sono proseguite per tutta la giornata di ieri e nella nottata i vigili del fuoco e la protezione civile hanno presidiato l'area per evitare che l'incendio ripartisse.

E' in fase di bonifica, con gli interventi che dovrebbero concludersi in giornata, l'incendio boschivo che ha visto colpire domenica scorsa un'area boschiva a Cairo Montenotte in località Sant'Anna.

Due squadre dei vigili del fuoco e diverse squadre della protezione civile (ieri sul posto erano presenti i volontari Aib di Albisola) dopo aver effettuato le operazioni di spegnimento tra domenica e ieri, intorno al mezzogiorno erano partite le operazioni di bonifica.

Il rogo sarebbe partito da un furgone che avrebbe preso fuoco per cause ancora da accertare e si sarebbe poi propagato al bosco vicino, senza fortunatamente coinvolgere persone o manifatti.