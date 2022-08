La Provincia in lutto per la scomparsa dello storico custode Giuseppe Roberto

La Provincia di Savona in lutto per la scomparsa di Giuseppe Roberto. Storico custode di Palazzo Nervi, è scomparso all'età di 70 anni.

"L'Amministrazione Provinciale Tutta si stringe alla famiglia per la perdita di Giuseppe Roberto, storico custode dell'Ente - dicono dalla Provincia - Giuseppe Roberto ha prestato servizio per l'Amministrazione come custode andando in pensione nel 2015 dopo 28 anni di servizio. Amato e benvoluto da tutti, i colleghi e l'Amministrazione si uniscono nel suo ricordo".