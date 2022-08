Albisola, ammesso con riserva il finanziamento da 750mila euro per l'asilo di via De Rege

Dal Pnrr circa 750mila euro euro per il completamento del polo dell'asilo 0-6 anni di via De Rege di Albisola Superiore.



Il progetto presentato dall’amministrazione Comunale è stato ammesso, seppur con riserva, al finanziamento.



"Un’altra buona notizia per il nostro comune grazie ai fondi europei del PNRR per gli asili nido e le scuole dell’infanzia - ha detto l'assessore al bilancio Sara Brizzo - Il finanziamento andrebbe a completare il Polo 0/6 anni presente sul territorio albisolese, per dare anche strutturalmente continuità a quel progetto educativo già esistente da anni".



"L’ammissione con riserva vuol dire per noi (come per buona parte dei Comuni ammessi al finanziamento) correre per presentare le integrazioni richieste e poter sperare con molta fiducia nella conferma del finanziamento. Un ringraziamento particolare va agli uffici che giornalmente si dedicano, oltre al lavoro ordinario, a nuova progettazione - ha continuato Brizzo - Questo finanziamento rappresenterebbe una svolta importante per continuare ad investire in un ambito importante per le famiglie, confermando Albisola Superiore, come città attenta alla qualità dell’edilizia scolastica e ai servizi offerti".



"Da sottolineare la capacità di questa Amministrazione nel saper costruire progetti e reperire significativi fondi europei, come testimoniato dal recente finanziamento pervenuto per la ricostruzione e messa in sicurezza di un ponte a Ellera (Ponte di Galò) e del finanziamento/scuola per 550mila euro per la parte antincendio" conclude l'assessore albisolese.