Discoteche, dopo Albenga anche ad Alassio arriva la chiusura per un locale

Nuovo provvedimento, il secondo in 24 ore, da parte della Questura di Savona per quanto riguarda la sospensione della licenza per una discoteca del ponente savonese.

Dopo il locale punto ad Albenga, è stata infatti sospesa l’attività sia di ballo che quella annessa di somministrazione di alimenti e bevande, nei confronti di un locale di Alassio.

L'atto, notificato questa mattina dai poliziotti del Commissariato alassino, giunge in seguito ad una serie di interventi effettuati dall’inizio della stagione, sia dagli agenti del Commissariato che dai carabinieri della città rivierasca, nel corso dei quali sono emerse diverse criticità.

Gli interventi hanno riguardato liti, furti, un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti ed altri gravi reati in un susseguirsi di criticità ed irregolarità riscontrate che hanno determinato l’emissione del provvedimento per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica.