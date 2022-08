Celle, lutto per la scomparsa di Ambrogio Arecco detto Gino "Il Via"

Aveva 94 anni Ambrogio Arecco. Da tutti però era conosciuto come Gino "Il via", una figura storica di Celle che purtroppo non c'è più.

Figlio di Bernardino Arecco, aveva imparato il mestiere del falegname proprio dal padre, titolare della storica segheria (ne aveva aperta una anche a Varazze) dove ora è presente la pista rotonda di pattinaggio di via Delfino.

Conosciuto, stimato e apprezzato dai cellesi, faceva parte di un'importante famiglia del comune del levante savonese.

Era soprannominato "Il Via" probabilmente, come cita il libro "Celle e Cellaschi" di Vincenzo Testa, in quanto il padre all'interno della segheria, aveva il vezzo di stimolare i garzoni con un monotono "...via, daeghe ûnn-a bòtta...".

Il rosario verrà recitato questa sera, 21 agosto, alle ore 21.00 nell'oratorio di Celle. Il funerale invece verrà celebrato domani pomeriggio, lunedì 22 agosto, alle ore 16.00 nella parrocchia cellese di San Michele Arcangelo.