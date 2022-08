Finale potenzia la videosorveglianza: 26 nuove telecamere tra Varigotti e Finalpia

Nuovi investimenti in tema di sicurezza a Finale Ligure, dove l'estate appena trascorsa ha visto, insieme all'aumento di flussi turistici e come in diversi comuni della riviera, un incremento di atti vandalici ed episodi concitati.

Una più che discreta mole di lavoro per le Forze dell'Ordine, a cui verrà fornito un ulteriore supporto a partire dalle prossime settimane grazie all'installazione di 26 nuove telecamere di contesto lungo tutta la nuova passeggiata di Varigotti e lungo la passeggiata a Pia tra la discoteca "Il Patio" e località Castelletto.

"Abbiamo deciso di investire ulteriori 70 mila euro per la tutela della città, dei suoi residenti, dei suoi ospiti e del suo patrimonio sempre più soggetto a piccoli e fastidiosi atti vandalici - spiegano dall'Amministrazione comunale - Le telecamere esistenti ci hanno già permesso di risolvere parecchie indagini di polizia municipale e carabinieri. Fondamentale arricchire il territorio di nuovo occhi che siano di supporto alle forze dell’ordine".

I lavori inizieranno nei prossimi giorni a partire da Varigotti, i cui lavori di completamento della riqualificazione riprenderanno a fine settembre per concludersi ad inizio 2023, dove la nuova passeggiata dei Poeti "avrà la sua sorveglianza, anche a vantaggio degli stabilimenti balneari e delle attività del rione che in questo modo avranno un supporto in più da parte del Comune" proseguono dalla Giunta Frascherelli.

Il prossimo anno invece seguirà la copertura sul lungomare Italia dal Patio verso ponente "in modo da coprire la maggior parte del nostro lungomare, quasi la sua totalità", concludono gli amministratori finalesi.