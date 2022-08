Finale, furto nell'area camper della Caprazoppa: 48enne riconosciuto dai bagnanti e arrestato dai carabinieri

E' stato individuato e fermato dai carabinieri, grazie alla segnalazione di alcuni bagnanti della spiaggia libera attrezzata della foce del Pora, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza, l'autore di un furto avvenuto ai danni di una turista 39enne milanese nella serata di ieri (22 agosto, ndr) a Finale.

Si è trattato di un cittadino extracomunitario 48enne di nazionalità marocchina, pregiudicato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale che ha sottratto alla donna, nell'area camper della Caprazoppa, una borsa contenente 50 euro e alcuni effetti personali.

L'uomo non è solo stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Savona per il furto.

A seguito di un controllo in banca dati, è infatti risultato destinatario di un ordine di carcerazione del tribunale di Torino che lo aveva condannato a quasi tre mesi di reclusione per rissa. Per questo per l'uomo si sono aperte le porte del carcere genovese di Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria torinese.