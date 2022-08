Loano, ancora attimi di panico al passaggio a livello di via Stella. Ma fortunatamente senza feriti

Nuovo allarme a Loano per una macchina rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello che dall'Aurelia porta in via Stella.

L'episodio, l'ennesimo di questa natura nella cittadina rivierasca, si è verificato questa mattina senza portare, fortunatamente, a gravi conseguenze se non un lieve disagio al traffico ferroviario e a quello viario.

Secondo quanto riportato, il conducente del mezzo avrebbe tentato di oltrepassare con la propria vettura il passaggio a livello ferroviario mentre stavano calando le sbarre, rimanendo così bloccato al loro interno. Fortunatamente, accortosi di non riuscire più a uscire trovandosi la sbarra chiusa davanti, l'autista ha sterzato liberando i binari ma restando comunque bloccato.

L'accaduto ha fatto quindi scattare il blocco temporaneo della circolazione ferroviaria evitando l'impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e il personale delle Ferrovie.