Finalborgo, giro di vite sulla vendita di alcolici nel fine settimana del "Viaggio nel Medioevo"

Niente vetro e lattine, né per la consumazione né per la vendita, durante le sere del "Viaggio nel Medioevo" di Finalborgo, sia all'interno della cinta muraria del rione che nel raggio di 500 metri da esse. Inoltre, nella stessa area, nessuna attività potrà essere aperta in orario notturno o vendere alcolici dopo la mezzanotte.

E' questa la decisione presa dal sindaco Ugo Frascherelli che ha firmato stamani un'ordinanza, valida dal 25 al 28 agosto, volta in particolar modo a salvaguardare l'incolumità "della moltitudine di persone che assisterà alla rievocazione storica, cercando di prevedere e contenere i fenomeni di turbativa che possono generarsi in aree affollate di persone, o che possano comunque costituire elementi di potenziale minaccia per la sicurezza e il decoro urbano".

La manifestazione negli anni ha sempre costituito un grande motivo di richiamo di persone e appassionati da tutta la provincia, la regione e non solo. Tuttavia, ricorda il sindaco nella sua ordinanza, "in passato non sono mancati episodi di soggetti in preda agli effetti dell’alcol che, specie nelle ore notturne, si attardavano presso le vie e piazze del Borgo recando disturbo alla quiete dei residenti, così come un gran numero di abbandoni di bottiglie e altri contenitori in vetro che possono costituire grave pregiudizio per la pubblica incolumità anche solo in seguito a rotture accidentali".

Da qui il giro di vite dato dal primo cittadino, che nel dettaglio prevede, a partire dalle ore 20 e sino alle ore 4 successive, il divieto di somministrazione, vendita e consumazione di bevande e cibi in contenitori in vetro o lattine, sia all’interno della cinta muraria del rione che in un raggio di 500 metri dalla stessa, comprendendo quindi buona parte di via Brunenghi, via Fiume, via Cavassola e via Dante.

Sarà ammissibile la vendita di confezioni o singole bottiglie esclusivamente per le rivendite di vini, ma solo a condizione che i recipienti siano ceduti chiusi e gli acquirenti siano informati del divieto di consumazione nell'area già indicata.

In quest'ultima, inoltre, tutte le attività dovranno cessare la vendita di alcolici di qualsiasi gradazione a partire dalla mezzanotte e fino alle 6 del mattino successivo. Inoltre, tutti gli esercizi commerciali dovranno abbassare le serrande non oltre le 00.40 con lo sgombero dei locali interni e dei dehors.