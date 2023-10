Savona, la giunta approva l'elenco delle manifestazioni del 2024, con sconto sul suolo pubblico e pensa a un'infiorata in centro

Fiori, degustazioni e cioccolato nel centro città e altri eventi nei quartieri. La giunta ha approvato il calendario delle manifestazioni del 2024. Oltre 50 tra manifestazioni storiche, straordinarie e fiere tradizionali che Palazzo Sisto ha programmato per il prossimo anno.

Accanto a venti tradizionali nel centro città, il Comune ha voluto dare spazio anche ad eventi nei quartieri, come Villapiana (Aspettando primavera a Villapiana), l'Oltreletimbro (Aspettando l'estate) e altri quartieri con Artigianando on the road.

Le manifestazioni che si svolgeranno nelle aree di Piazza del Popolo usufruiranno della riduzione prevista dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico, nella misura del 50% del canone unico in quanto svolgono una rilevante funzione di presidio del territorio, con conseguente ausilio alla sicurezza urbana, di valorizzazione e riqualificazione del territorio.

Riduzione del 60% per Antiquariato in Piazza, Art & Ciocc, Savona In Fiere ( che dovrebbe arricchirsi di un'infiorata in centro città), il Mercato europeo, Why Bio alle quali viene riconosciuta “una valenza particolare per promozione del territorio e dell'ambiente, le produzioni tipiche artigianali, artistiche ed agricole, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo".

“Dallo scorso anno- spiega il vice sindaco Elisa Di Padova – con le modifiche al regolamento sono cambiati i criteri di valutazione delle fiere e manifestazioni, puntando di più sulla qualità degli venti. Per il centro città abbiamo puntato molto sugli eventi tematici e nelle zone periferiche quelle più generaliste, dando spazio anche a questi ultimi”.