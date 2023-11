Savona, l'ultimo tratto di corso Italia resta pedonale. La maggioranza boccia la mozione dell'opposizione che chiede la riapertura

L'ultima parte di corso Italia resta pedonale. Il consiglio comunale ha bocciato la mozione presentata dal gruppo PensieroLibero.zero e firmata dagli altri gruppi di opposizione, che chiedeva la riapertura di quel tratto del corso.

“I tempi di attraversamento della città si sono allungati – ha detto Fabio Orsi - non solo nelle ore di punta ma anche in altri orari. Di contro cosa abbiamo avuto? Totale dismissione di quest'area perché in dieci mesi fatto nulla su quell'area nemmeno un'asfaltatura. Il comune si tenga stelletta amministrazione green e riapra al traffico, magari calibrandolo, con traffico limitato, ma che non si tagli in due la città. Tornate sulla vostra decisione”.

L'assessore Becco ha spiegato la progettualità del Comune sulle aree pedonali. “ Da gennaio – ha detto abbiamo avviato un percorso preciso e puntuale che si sviluppa su due linee d'azione diverse ma complementari. La prima di pedonalizzazione e rivitalizzazione delle vie e l'altra che è il progetto di revisione della viabilità”.

Un intervento che non ha soddisfatto il Movimento5 Stelle. “Il trasporto pubblico si migliora prima di chiudere le strade – ha attaccato Manuel Meles - il piano della sosta, il monitoraggio si fa prima di chiudere delle strade. Non solo sulle vie che si chiudono anche sulle vie intorno perché il vero punto è questo. Il monitoraggio prima e dopo non esiste quindi non abbiamo elementi per rivendicare quello che è successo?”. Il sindaco Russo, preannunciando il voto contrario ha replicato dichiarandosi deciso ad andare avanti sulle pedonalizzazioni.

“Nella presentazione mi sarei aspettato un'ammissione di errore da chi presenta la mozione – ha affermato Russo – e penso in questa vicenda si capiscono due approcci diversi: chi cerca di cavalcare un malcontento o eventuale malcontento, mentre pensiamo che si debbano fare scelte coraggiose che possono registrare qualche contraccolpo ma che si rivelano giuste nel tempo. Se ci si rivolta sempre indietro non si guarda avanti e questa è la diversità di approccio, noi guardiamo avanti ”.

Azione ha votato con la maggioranza contro la mozione ma Massimiliano Carpano in una nota, dove parla a titolo personale, ritiene necessaria una ”forte riflessione sul tratto di Corso Italia pedonalizzato”.

“E' l'unica via – dichiara Carpano in una nota - a non essere riuscita ad essere integrata nel tessuto urbano della città, a differenza delle altre che ormai sono state assorbite bene dalla cittadinanza. Se l'obiettivo di togliere le auto dal centro è condiviso, deve essere anche condivisa la necessità di non creare disagi a chi, dovendo transitare dal centro di Savona, prende la macchina per spostarsi verso altre zone della città e verso i comuni limitrofi”.