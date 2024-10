Maltempo Cairo e Valbormida, aggiornamento sui servizi dell’ospedale San Giuseppe

La Direzione Generale di Asl2 ha effettuato questa mattina, un secondo sopralluogo presso l’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, per fare il punto della situazione e quantificare con più precisione e maggior dettaglio i danni subiti.

L’esondazione ha in particolar modo colpito i locali della Radiologia e del Laboratorio analisi ma, grazie ad un pronto intervento di riorganizzazione da parte della direzione aziendale e all’impegno di tutti gli operatori coinvolti, quasi tutti i Servizi sono proseguiti regolarmente senza subire interruzioni.

L’attività del Centro prelievi è stata momentaneamente trasferita in altri locali situati al 1° Piano del Presidio, nessun appuntamento è stato cancellato.

Riguardo la radiologia a servizio di PPI e reparti si è fatto ricorso ad un’apparecchiatura radiologica portatile. Nel frattempo, sono state attivate immediatamente le procedure per l’acquisto di un nuovo macchinario, il cui arrivo è previsto già per la prossima settimana.

Per le mammografie è stato attivata l’unità mobile –camper sia per l’esecuzione degli esami di screening che per quelli di approfondimento e controllo prescritti da medici e specialisti. Hanno ripreso sin da subito anche gli esami ecografici. Il servizio è tornato in funzione a pieno ritmo.

In attesa della piena risoluzione dei problemi legati all’impianto idrico, i pazienti in dialisi a Cairo sono stati dirottati presso le Strutture di Savona e Albenga dove il personale è stato implementato di 4 infermieri per far fronte al relativo aumento di attività.

Le sedute operatorie cancellate la settimana scorsa sono state riprogrammate a breve.

Intanto è proseguito in questi giorni il lavoro di sgombero e ripristino dei locali interessati dall’inondazione ma è ancora presto per prevedere quando e come torneranno agibili.

“E’ davvero ammirevole l’impegno profuso da tutti i nostri operatori per superare questo momento di criticità e per limitare al massimo i disagi alla cittadinanza.

E’ un momento difficile ma sono fiducioso nel lavoro di squadra che abbiamo impostato e che ho potuto verificare sul campo: sarà fondamentale per tornare presto alla normalità.” è il commento del Dott. Michele Orlando, direttore di Asl2.