Albenga, il 26 agosto concerto di presentazione del nuovo album del Maestro Alberto Luppi Musso

Venerdi 26 Agosto Albenga si vanterà di ospitare il concerto di presentazione del nuovo album del Maestro Alberto Luppi Musso, musicista compositore ed insegnante ormai ponentino d’adozione: Crossing the Season è il nome di questo nuovo progetto che presenterà sul palco il Maestro accompagnato dalla sua giovane e brava Luppina ( così sono soprannominati i miei allievi) Lucrezia Ferrara.

Crossig the Season è il nome del nuovo progetto di Luppi Musso, il cui mixaggio è di Stefano Bertoli e la copertina è frutto della grande capacità dell’illustratore Federico Bassi. Un album che è una favola, letteralmente: i brani sono infatti articolati a cornice e narrazione di una storia d’amicizia e di riscatto, il viaggio fantastico di una giovane adolescente, Blu, insieme ad un drago, Sky, attraverso le stagioni appunto, incontrando i personaggi che hanno fatto parte della vita di Luppi Musso e che entrano nella favola come figure di supporto per la giovane Blu affinché ritrovi la sua serenità e la sua felicità apparentemente perdute.

Nei brani, riferimenti solidi certamente a Vivaldi, cosi come a Bach, altro compositore molto amato dal Maestro: ma come al solito Luppi Musso ci stupisce con la capacità leggera e profonda assieme di tenere uniti i suoni dei grandi compositori del passato con i ritmi e le influenze del rock, del metal, del jazz, un mix sostenuto da un piano solo che tanto solo non è, grazie a effetti e intere sezioni orchestrali che fanno capolino rendendo le melodie davvero “da favola”.

I brani che il Maestro eseguirà sono arrangiati per piano.

In alcune sue parti il concerto sarà a quattro mani con l’allieva Lucrezia Ferrara.

Si tratta di un viaggio musicale dantesco, Paolo Barillari autore di musical di successo e autore musicale, definisce le composizioni del Maestro Alberto Luppi Musso un concentrato tra la genialità di Petrucciani e la classe di Jarrett.

Appuntamento ad Albenga in Piazzetta dei Leoni, con ingresso gratuito, per Venerdi 26 Agosto alle 21.00.