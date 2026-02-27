"Albenga in Tavola" riparte con il Trofeo Laigueglia: protagonista il carciofo spinoso

Ad Albenga il gusto non è solo un piacere: è parte dell’identità della città. Riparte il progetto “Albenga in Tavola”, il marchio che racconta e valorizza le eccellenze agricole e gastronomiche locali, mettendo al centro stagionalità, qualità e filiera corta.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 4 marzo, quando l’iniziativa sarà ospite del villaggio di partenza del Trofeo Laigueglia, portando in vetrina il “re” dei prodotti del territorio: il carciofo spinoso.

Cuore del progetto — che mira a valorizzare il lavoro di produttori e ristoratori impegnati ogni giorno a custodire e innovare la tradizione agricola ingauna — sono i celebri “4 di Albenga”: asparago violetto, zucchina trombetta, carciofo spinoso e pomodoro cuore di bue, insieme ai prodotti De.Co. e alle altre eccellenze locali.

Una proposta che segue il ritmo naturale delle stagioni: ogni periodo dell’anno porta in tavola ingredienti diversi, freschi e identitari.

“Albenga in Tavola” è anche il percorso che coinvolge i ristoranti della città nella creazione di piatti dedicati ai prodotti simbolo del territorio.

Ogni locale aderente interpreta queste eccellenze secondo la propria identità e creatività, nel rispetto della stagionalità e del calendario agricolo. Le proposte variano durante l’anno e permettono di scoprire, mese dopo mese, nuove esperienze gastronomiche.

L’elenco aggiornato dei bar e ristoranti aderenti e dei piatti dedicati è consultabile sul sito Scopri Albenga: https://www.scoprialbenga.it/albenga-in-tavola.htm.

Afferma l’assessore al Turismo e Commercio, Camilla Vio: “Un ringraziamento particolare va all’Istituto Alberghiero e Agrario Giancardi Galilei Aicardi per la collaborazione e lo show cooking presente in ogni appuntamento, alla Cooperativa Ortofrutticola e agli sponsor che sostengono l’iniziativa. Gli appuntamenti saranno condotti da Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina, che ha contribuito e contribuisce attivamente a far crescere il progetto di valorizzazione dei prodotti del territorio”.