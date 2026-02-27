Albenga si prepara per il Trofeo Laigueglia: strade chiuse e stop ai mercati

In occasione della partenza della 63° edizione del Trofeo Laigueglia, in programma mercoledì 4 marzo, il Comune di Albenga informa che saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate dalla manifestazione.

Per consentire l’allestimento e lo svolgimento dell’evento, mercoledì 4 marzo non si terranno il mercato settimanale né il mercatino dei produttori di Piazza del Popolo.

A partire dal 3 marzo e per l’intera giornata del 4 marzo saranno istituiti divieti di sosta e di transito in diverse zone cittadine, tra cui Piazza del Popolo, Piazza Petrarca, Lungocenta Croce Bianca, Largo Doria, via Enrico D’Aste, piazza IV Novembre e piazza San Michele. Le limitazioni interesseranno anche via dei Mille, via Trieste, via Trento, via Dante Alighieri e altre strade limitrofe, con restrizioni differenziate per orari e categorie di veicoli. In alcune vie sarà istituito il senso unico alternato a vista e saranno previsti obblighi di svolta o di precedenza per regolare la circolazione.

Il giorno della gara, a partire da 15 minuti prima delle fasi di partenza e durante le stesse, saranno attivati ulteriori divieti di transito lungo il percorso interessato, tra cui Piazza del Popolo, ponte L.E. Viveri, via Piave e via Trento. Inoltre, trenta minuti prima e fino a trenta minuti dopo il passaggio dei veicoli contrassegnati dai cartelli “Inizio gara” e “Fine gara ciclistica”, saranno applicate ulteriori restrizioni temporanee, con possibilità di rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata.

Sono esclusi dai divieti i mezzi di emergenza e quelli autorizzati dall’organizzazione. Tutti i provvedimenti saranno segnalati con apposita cartellonistica e vigilati dalla Polizia Municipale e dagli organi competenti.

Il Comune in vita la cittadinanza e i visitatori a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo eventuali percorsi alternativi durante lo svolgimento della competizione.