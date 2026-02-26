Camilla Ardenzi ad Albenga: dopo il Festival di Sanremo, la nipote della Vanoni a spasso per il centro storico

Ieri sera, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ha incantato milioni di italiani intonando “L’Eternità” in omaggio alla nonna Ornella Vanoni, scomparsa recentemente. Oggi Camilla Ardenzi, nipote dell’amatissima artista, si è concessa una passeggiata da turista tra i vicoli e le piazze del centro storico di Albenga.

La sua presenza non è passata inosservata. Tra le prime a riconoscerla è stata Cristina Pavanelli, presidente della sezione ingauna di Fondazione ANT, che ha sede in via Roma.

“Ero seduta a parlare con un’altra volontaria – racconta – quando ho visto arrivare una ragazza insieme a un’amica. Mi è sembrata subito lei, ma mi sono avvicinata con un po’ di timidezza. Le ho detto che mi pareva la nipote di Ornella Vanoni e lei mi ha risposto sorridendo: ‘Ma sono io!’. Per un attimo ho pensato mi stesse prendendo in giro”.

A fugare ogni dubbio è stata l’amica che la accompagnava, una giovane che frequenta spesso l’associazione: “Mi ha confermato che la ragazza entrata nel nostro Charity Point era proprio Camilla Ardenzi”.

“Le ho detto che ieri sera mi sono emozionata tantissimo ascoltandola cantare per la nonna. È stata molto carina, è entrata, le ho spiegato che cosa fa ANT sul territorio e abbiamo scattato una foto insieme. Mi è piaciuta davvero tanto: una bella persona”.

Camilla si fermerà ad Albenga per un paio di giorni, e non è escluso che qualcuno possa incontrarla di nuovo tra i “caruggi” e le botteghe del centro storico. Prima di salutarla, Pavanelli le ha consegnato un piccolo simbolo dell’associazione: “Le ho regalato il nostro cuoricino antistress verde, così magari si ricorderà di noi”.

“Il mio sogno e quello di mia figlia – spiega la presidente ANT - sarebbe stato vedere Ornella Vanoni ad Albenga e avere la possibilità di conoscerla. L’abbiamo sempre considerata una grande donna”.