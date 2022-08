'Parole ubikate in mare': il 26 agosto a Savona c'è Antonella Boralevi con "Magnifica creatura"

Venerdì 26 agosto, alle ore 21.15, in Piazza Sisto IV a Savona si terrà nell'ambito della rassegna 'Parole ubikate in mare' l'incontro con la scrittrice Antonella Boralevi e la presentazione del romanzo "Magnifica creatura" (La Nave di Teseo).

Introduce Renata Barberis

Ingresso gratuito. Incontro al coperto in caso di pioggia.

Antonella Boralevi (scrittrice, giornalista, autrice e conduttrice televisiva e opinionista) ci regala un romanzo che parla al cuore. Due vite intrecciate, tra amori che non finiscono e desideri irresistibili, in un paese che ricomincia a sognare. Quando arriva una seconda occasione, siamo pronti a riconoscerla?

Toscana, 1951. Luminosa e spavalda, Ottavia si sposa per il rotto della cuffia per evitare il marchio di zitella. Verdiana la spia dall’ombra, mangiata di invidia e di solitudine. Sono due sorelle, ma sono due opposti: una sembra vincere tutto, l’altra non riuscire ad afferrare nulla. Nell’Italia del boom, che ha voglia di entusiasmo e normalità, c’è una morale pubblica e ci sono i peccati privati. Il vento nuovo degli anni Sessanta, che nasce tra balli scatenati e idee impegnate, travolge tutti come la grande alluvione del 1966 a Firenze. Ma ogni tempesta porta con sé una seconda possibilità, il momento di scoprire la magnifica creatura che è nascosta in ognuno di noi e chiede solo di essere ascoltata.