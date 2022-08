Notti movimentate per le vie di Finale: disordini, liti e un uomo preso a pietrate in volto

Si torna a parlare fortemente di sicurezza nell'estate di Finale Ligure.

Oltre ai diversi fatti che hanno tenuto decisamente impegnate nelle scorse settimane le Forze dell'ordine tra spaccio, furti, fughe con moto rubate e altri piccoli episodi di criminalità che hanno indotto la Giunta a deliberare un progetto per installare sul territorio comunale 46 nuove telecamere per fungere da deterrente e aiutare gli inquirenti nel loro lavoro, due sono gli episodi particolarmente cruenti accaduti nelle ultime due settimane.

L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, 24 e 25 agosto, quando due persone sono state aggredite da estranei con l'intento di scipparli delle loro collanine tra via Torino e il sottopasso di via Ghiglieri, nel centro di Marina.

Uno dei due aggrediti è riuscito a impossessarsi nuovamente del maltolto, il secondo invece ha inseguito gli scippatori che hanno reagito colpendo con una pietra in volto.

Immediato è quindi scattato l'allarme ai sanitari, coi militi della Croce Bianca che lo hanno trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso del Santa Corona dov'è stato medicato, e anche alle Forze dell'ordine, prima con la Polizia locale e poi coi carabinieri.

Su quanto accaduto i carabinieri della Compagnia di Albenga stanno indagando seguendo piste già abbastanza consolidate che potrebbero portare a sviluppi nelle prossime ore.

Si tratta del secondo episodio di rilievo accaduto nell'ultima settimana. Alcuni giorni fa, stavolta a Finalpia, una giovane sarebbe stata prima accerchiata e poi palpeggiata da un gruppo di persone.

Alla scena avrebbe assistito la madre cercando quindi di intervenire in difesa della figlia, venendo a sua volta aggredita sempre con alcuni colpi al volto, e salvata poi dall'intervento dell'intera macchina dei soccorsi che avrebbe messo in fuga il gruppo di malintenzionati raccogliendo la testimonianza della donna per le successive indagini.