Furto e aggressione a Finalmarina: arrestati due giovani senza fissa dimora

Sono stati rintracciati dai carabinieri della stazione locale, in collaborazione con la polizia municipale che si è occupata di passare al setaccio le immagini della videosorveglianza cittadina, gli autori del tentato furto con aggressione verificatosi a Finale nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi.

Involontario protagonista dell'accaduto, suo malgrado, è stato un impiegato 52enne finalese che mentre passeggiava in via Torino è stato avvicinato da due individui che, dopo avergli strappato la collanina, lo hanno colpito con una pietra sul viso dandosi poi alla fuga.

Le indagini dei militari dell'Arma e degli agenti di polizia hanno dato riscontro in due giovani extracomunitari senza fissa dimora di 21 e 22 anni, bloccati nella mattinata di ieri (venerdì 26 giugno, ndr) nei pressi dell’area degli ex stabilimenti Piaggio Aero.

I due, accusati del reato di rapina, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria e condotti nel carcere di Genova Marassi in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria e in attesa dei successivi eventuali provvedimenti in base alla verifica o meno della loro responsabilità.