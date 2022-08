Bau! Oggi, venerdì 26 agosto, è la Giornata Mondiale del Cane

Bau! Oggi, venerdì 26 agosto, è l’International Dog Day, una giornata interamente dedicata al più fedele amico dell’uomo. In realtà il cane è festeggiato anche in altre 5 date, distribuite da maggio a dicembre: per il cane in ufficio, per i randagi, per i cani senza razza, per quelli adottati e per i cani da lavoro.

La Giornata Mondiale del Cane, è stata istituita non solo in omaggio ad un amico fedele, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste tema dell’abbandono, sperando che nel tempo i numeri degli ingressi nei canili scendano drasticamente.

La ricorrenza è stata celebrata per la prima volta nel 2004 negli Stati Uniti, per iniziativa dell’esperta di animali domestici Colleen Paige, che in America è una vera e propria star. La data del 26 agosto si riferisce al giorno in cui la famiglia di Colleen adottò il primo cane, quando lei aveva 10 anni. Da allora, gli animalisti di vari Paesi in tutto il mondo hanno dato voce alla sua iniziativa di dedicare una giornata ai cani, che oggi si festeggia ovunque.

È dimostrato e gli amanti degli animali già lo sapevano: avere un cane migliora la vita di chiunque. Questo è quello che dice la scienza. Tutto inizia con l’esercizio fisico e finisce con la felicità… Scopriamo insieme che cosa significa vivere con un cane.

Certamente può essere dura, è una responsabilità in più ed è forse un figlio in più. Tuttavia, avere un animale domestico è spesso un’ottima soluzione per la nostra vita. Parlando nello specifico del cane…

Perché è così buono averne uno al nostro fianco?

Innanzitutto avere un amico fedele e intelligente, riesce a migliorare il nostro umore proprio come può fare il sorriso di un bambino allegro e felice! Accarezzare e coccolare il vostro amico a quattro zampe rilascerà una sostanza chiamata ossitocina, detta anche ormone della felicità.

Se avete un cane imparerete a coltivare l’empatia ovvero la capacità di connettersi con gli stati emotivi dell’altro. Il vostro amico fidato vi permetterà di allenare quella abilità che porta a capire senza parlare, comprendere i bisogni dell’altro e sentirsi soddisfatti nel prendersi cura di qualcuno.

Inoltre, secondo l’American Psychological Association avere un cane migliora la nostra vita e ci aiuta a preservare la salute. Ma com’è possibile tutto questo? È stato effettuato uno studio a riguardo che conferma come un animale domestico abbatta prima di tutto le sensazioni di solitudine. La compagnia di un amico fidato che sarà sempre nei dintorni vi porterà a non percepire quel senso di vuoto che può accompagnare alcuni momenti. L’animale domestico, infatti, vi farà sentire utili, perché saprete che la sua sopravvivenza e la sua felicità sono legate inevitabilmente a quello che farete voi. In altre parole aumenterete il vostro senso di utilità. Avete capito bene, chi possiede un animale domestico ha più stima di sé.

Per quanto riguarda il nostro fisico, è appurato e scontato che un cane ci permette di rimanere attivi… Lo dobbiamo portare fuori, no? Questo ci permette anche di star bene mentalmente e di abbassare i livelli di stress quotidiano.

L’attività fisica e le passeggiate migliorano l’umore, aumentano l’energia, ci permettono di socializzare e di focalizzare la nostra attenzione lontano dai problemi. Mica finisce qui. Gli studiosi dicono che chi ha un cane, riesce a mostrare praticamente dieci anni di meno sia fisicamente che mentalmente ed ha un minore rischio di cadere in problemi cronici di ansia e depressione. È stato riscontrato, inoltre, che i cani sono un aiuto fondamentale per i bambini autistici.

Lo dicono anche i libri. Se è vero il detto “Chi trova un amico trova un tesoro”, sono tanti gli autori ad affermare che chi trova un cane ne ha trovato uno speciale. Un famoso scrittore, alla domanda: “Ma secondo lei, i cani, ce l’hanno un’anima?”, usava rispondere: “Non hanno un’anima, ne hanno due!”.

Avete ancora dei dubbi sul fatto che un animale domestico possa riuscire a donare felicità e salute su più fronti? Il consiglio è quindi quello di guardare un cane negli occhi… Non vi viene già da sorridere?