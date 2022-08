Inviare sms anonimi, ecco perchè può servirci per tutelare la privacy

L'inizio dell'era tecnologica ha migliorato sensibilmente la qualità della vita di tutti noi, soprattutto sotto l'aspetto della comunicazione. Grazie alle evoluzioni informatiche oggi possiamo comunicare tramite messaggi e chattare in tempo reale con i nostri familiari e amici. In ogni momento possiamo rimanere in contatto con le persone più importanti della nostra vita, per chiedere un consiglio, un aiuto o per sfogarci. E sebbene ora sia qualcosa che diamo per scontato, molte volte qualcosa di buono può avere degli svantaggi o nascondere delle insidie inimmaginabili.

In un mondo pieno di informazioni e mezzi per fornirle, ci sono persone che operano in segreto per entrare nella sfera privata delle persone, con l'intento di rubare i dati sensibili e nei casi peggiori anche i soldi degli utenti. Può rappresentare davvero un problema se le informazioni considerate sensibili trapelano nella rete e non si sa come tenerle al sicuro. Esistono diverse alternative per mantenere anonime le informazioni che inviamo.

L'invio di sms anonimi, ad esempio, può rappresentare una tutela fondamentale per proteggere la nostra privacy e i nostri dati sensibili, tenendoli al riparo da occhi indiscreti o da persone che architettano delle truffe online per rubarci i soldi.

Esistono dei software che ti aiutano ad inviare sms anonimi da cellulare. Molti utenti non conoscono il modo corretto per inviare qualsiasi tipo di informazione in modo anonimo. I software presenti in rete, se saputi usare, rappresentano un ottimo strumento per poter condividere qualsiasi messaggio senza che nessuno possa conoscere la tua identità, fornendoti la massima sicurezza e la massima protezione. Per farlo dovrai solo conoscere il metodo per poterlo fare, magari utilizzando vari tutorial presenti in rete.

Quali sono le migliori pagine per inviare SMS anonimi da Internet?

Sebbene sembri una procedura complicata, vedrai che grazie ai tutorial potrai inviare facilmente un messaggio anonimo su Internet. Esistono diversi siti Web che forniscono questo servizio di messaggistica anonima. Puoi persino inviare un'e-mail anonima con allegato senza essere rintracciabile. Su Play Store o su App Store potrai trovare molte app per inviare messaggi online.

Quando navighiamo sul web, è fondamentale godersi e tutelare la propria privacy. È rassicurante poter navigare in Internet senza doversi preoccupare che la propria attività venga rintracciata, permettendoci di lasciare commenti anonimi e divertenti quando abbiamo voglia di essere dei troll. L'anonimato può anche essere importante quando si invia un messaggio o si desidera mettere un “mi piace”. E' possibile scaricare app o visitare siti Web per inviare un messaggio senza un nome o un numero di telefono allegato. Tuttavia, l'invio di SMS anonimi è un'altra cosa.

Esistono un sacco di siti in cui puoi inviare messaggi di testo anonimi. La maggior parte dei gestori ti consentirà di inviare un messaggio di testo anonimo a qualsiasi numero di telefono utilizzando il tuo account di posta elettronica, purché utilizzi un account usa e getta in modo che non possa essere ricollegabile a te. Si tratta di piccoli accorgimenti che possono risultare fondamentali per evitare che i tuoi dati di contatto possano finire nelle mani di persone senza scrupoli.

Se usi frequentemente Instagram ti sarai accorto che le persone ti chiedono di rispondere alle domande nelle loro storie, facendoti credere di essere anonime. Ma tutti sanno che gli utenti di Instagram possono vedere chi guarda le loro storie e che il tuo nome utente è associato a tutte le risposte che fornisci ai sondaggi ufficiali di Instagram o alle caselle di domande e risposte.

Meet NGL, ad esempio, è un'app che ti consente di generare URL che possono essere utilizzati per sollecitare feedback anonimi dai follower sui social media. Abbreviazione di "non mentire", NGL consente ai tuoi follower di rispondere o porre domande senza rivelare la loro identità, anche se NGL fornisce "suggerimenti" alla domanda sulla tua identità, quindi procedi con cautela.

Negli ultimi anni hanno preso piede piattaforme come Whisper o Secret attraverso le quali puoi condividere pensieri, idee o opinioni in modo anonimo. Si tratta di piattaforme che inf uturo potrebbero avere il sopravvento sui social network convenzionali.

La sfiducia generata dalle potenziali ripercussioni del tracciamento delle nostre impronte digitali su Internet – dopo anni di social network che caricano dati personali della nostra vita quotidiana – ha spinto migliaia di utenti a passare ai social network anonimi. Whisper e Secret sono due di queste applicazioni che consentono agli utenti di continuare a essere social, ma in completo anonimato e senza l'esigenza di dover diffonder dati reali. E c'è da giurare che in futuro queste piattaforme si moltiplicheranno in maniera esponenziale e metteranno in seria crisi le altre piattaforme che richiedono dati personali.

Il problema della privacy su network come Facebook o Twitter è che queste reti hanno smesso di essere un modo per condividere pensieri personali e sono diventate un mezzo di comunicazione globale con il mondo. L'approdo dei profili professionali e aziendali ha reso i social network un potente strumento di marketing per promuovere il personal branding e aumentare la fidelizzazione dei clienti. Ciò significa che dobbiamo stare attenti a tutto ciò che condividiamo su Internet, perché il tracciamento delle nostre impronte digitali può causarci dei contrattempi non indifferenti.

Uno dei grandi dilemmi che molti navigatori in rete devono affrontare è sapere esattamente cosa possono o non possono dire o condividere quando utilizzano il proprio profilo personale, profilo professionale o entrambi contemporaneamente. Se utilizzi queste piattaforme anonime, o altre simili, come Snapchat, questo dilemma si risolve facilmente perchè potrai assolutamente operare in totale sicurezza e senza dover divulgare i tuoi dati sensibili.

In sostanza, queste nuove piattaforme funzionano in modo molto simile alle reti convenzionali che tutti conosciamo, tranne per il fatto che le reti anonime eliminano la vera identità digitale di ciascun utente, per consentire loro di condividere opinioni, pensieri e idee. Poche righe di testo su un'immagine per esprimere qualsiasi idea, pensiero o segreto che vuoi condividere, sotto l'anonimato di uno pseudonimo.

Whisper, ad esempio, è un'applicazione gratuita per smartphone lanciata nel 2012 da Michael Heyward, non è altro che una piattaforma aperta per condividere testi e foto in modo completamente anonimo. Ha un'interfaccia altamente visiva che utilizza un mosaico di immagini. Gli utenti caricano le proprie idee sotto forma di righe di testo su un'immagine di sfondo selezionata dall'applicazione o presa dalla fotocamera del telefono. Proprio come i social network convenzionali, gli utenti rispondono agli altri utenti con altri “whispers” e possono persino inviare messaggi diretti privati. Una vera novità che ti aiuta a condividere le tue idee in totale sicurezza.