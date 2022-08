Scontro tra scooter tra via Nizza e corso Vittorio Veneto a Savona: due giovani soccorsi in codice giallo

Incidente nella prima serata odierna, poco prima delle 21.30, tra via Nizza e corso Vittorio Veneto a Savona dove due scooter guidati da altrettanti giovani sono entrati in collisione tra di loro all'altezza delle Fornaci, nei pressi delle scuole XXV Aprile, per cause ancora da chiarire.

Una volta entrati in contatto i due mezzi, i giovani centauri sono stati sbalzati a terra, necessitando così l'intervento dei militi dell'emergenza sanitaria della Croce Oro di Albissola Mare giunti sul posto con due mezzi, che hanno prestato le prime cure del caso ai due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni.

Entrambi sono comunque stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso del San Paolo con lievi traumi e alcune escoriazioni.

Sul posto anche una volante della polstrada per regolare il traffico, sempre intenso nella zona, e definire le eventuali responsabilità in base alla dinamica che verrà accertata.