Celle, via ai lavori di manutenzione e pulizia dei rii su tutto il territorio

Via libera ai lavori di manutenzione e pulizia dei rii di Celle oltre agli interventi sulle canalette e le caditoie.

Gli interventi sono stati predisposti per prevenire danni in occasione di eventi metereologici di particolare intensità e sono stati finanziati dalla Regione Liguria per 6.379,18 euro e per 5.800 euro con fondi propri del comune di cellese.

Ad essere interessati dal programma sono il Rio Lavadore, il Rio Sanda, il Rio Santa Brigida, il Rio Valle, il Rio Roglio - Arma e il Rio Ligge.

La ditta esecutrice dell'intervento è stata inoltre sensibilizzata ad eliminare qualsiasi materiale di natura antropica presente nell'alveo.

Salvo imprevisti i lavori termineranno entro il mese di settembre 2022.