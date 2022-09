Sciopero lavoratori Tpl il 5 settembre, verrà svolto un presidio in piazza Sisto a Savona

Presidio in piazza Sisto davanti al comune e la richiesta di incontro della rsu aziendale con il sindaco Marco Russo.

Queste le iniziative che verranno messe in atto dai sindacati e dai lavoratori Tpl durante lo sciopero del prossimo lunedì 5 settembre. I dipendenti incroceranno le braccia dalle 10 e 15 alle 14 e 15; per il personale impianti fissi le ultime 4 ore di lavoro.

Al centro della protesta le rivendicazioni su livelli occupazionali, la sicurezza e l'organizzazione complessiva del lavoro.

Dopo l'esito negativo delle precedenti procedure di raffreddamento e conciliazione sul terreno di scontro relativo alle procedure per l’affidamento del contratto di servizio in house e la mancanza di progettualità sulle necessità del servizio pubblico locale, con riferimento alla situazione del personale e della stessa utenza, lamentate dai sindacati, è stata confermata la giornata di sciopero.

Ieri sera nel frattempo si è svolta online l'assemblea dei lavoratori che ha avuto come ordine del giorno prima la vertenza con gli enti proprietari e concedenti per il rinnovo del contratto di servizio a Tpl Linea; per le condizioni di lavoro, organici, manutenzione, turnistica e l'organizzazione dello sciopero del 5 settembre.