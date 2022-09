Estate ricca di successi per Beatrice Andina: sette podi europei e mondiali per la sincronetta loanese

Si è conclusa il 28 agosto a Quebec City in Canada l’incredibile estate “azzurra” di Beatrice Andina.



L’atleta loanese, classe 2005, già pluricampionessa italiana con la Rari Nantes Savona, è stata selezionata, assieme a ben cinque compagne di squadra, per rappresentare la Nazionale Italiana Juniores di nuoto sincronizzato ai LEN European Junior Artistic Swimming Championship di Alicante in Spagna ed ai FINA World Junior Artistic Swimming Championship in Canada.



In totale sono 7 le gare disputate da Beatrice e 7 sono i podi conquistati, con un bottino finale di 4 argenti e 3 bronzi tra europeo e mondiale: - Alicante 2022 - Women Team Free - Argento; - Alicante 2022 - Women Team Free Combination - Argento; - Alicante 2022 - Mixed Team Highlights - Argento; - Quebec City 2022 - Women Team Technical - Bronzo; - Quebec City 2022 - Women Team Free Combination - Bronzo; - Quebec City 2022 - Mixed Team Highlights - Argento; -Quebec City 2022 - Women Team free - Bronzo.

L'amministrazione comunale di Loano si congratula con Beatrice “per questa splendida serie di vittorie. Gli atleti loanesi continuano a mietere successi, contribuendo a portare in alto il nome di Loano 'Città europea dello sport' e, soprattutto, dando uno splendido esempio ai nostri concittadini più giovani, invogliandoli ad iniziare a praticare uno sport o a continuare a dare il massimo per ottenere gli stessi risultati”.