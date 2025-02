Rompe la vetrata di un negozio e ruba delle scarpe: arrestato dai carabinieri a Varazze

Spacca la vetrina di un negozio a Varazze e ruba quattro scarpe ma viene arrestato.

Il ladro questa notte ha prima rotto la vetrata dell'attività del centro varazzino e poi ha portato via le calzature spaiate.

Una donna però dal suo terrazzo dopo aver sentito parecchio rumore si è insospettita, lo ha visto e oltre a fotografarlo ha avvisato il titolare.

Immediata è scattata la chiamata ai carabinieri intervenuti sul posto con i militari della stazione di Albisola e il Nucleo Operativo e Radiomobile. Di lì a poco sono riusciti a rintracciarlo e lo hanno arrestato. Si tratta di un cittadino 22enne di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine.

Il giovane, risultato subito in stato di evidente alterazione, è stato trovato ancora in possesso della refurtiva, che è stata restituita al proprietario. E' stato quindi arrestato e questa mattina, in Tribunale a Savona, si è tenuto il processo per direttissima con il giudice che per l'imputato ha disposto il divieto di dimora in provincia di Savona.

I controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Savona si erano intensificati nella zona nell'ultimo periodo, dove sono stati segnalati alcuni episodi di furti notturni in esercizi commerciali (in particolare bar e ristoranti, ma anche altre tipologie di attività), coi militari ben consapevoli dell’allarme sociale creato dal fenomeno che, al di là del danno economico spesso non molto elevato, può generare un forte senso di insicurezza nei cittadini.