Varazze inaugura una nuova area fitness outdoor, il sindaco: "Uno spazio sportivo e sociale aperto a tutti"

L’amministrazione comunale di Varazze annuncia l’inaugurazione del nuovo parco outdoor attrezzato per l’attività fisica all’aria aperta, realizzato all’interno dell’area del parco giochi comunale nell’ambito del progetto nazionale “Sport di Tutti”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani in collaborazione con Sport e Salute e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

"'Sport di Tutti' – interviene il sindaco Luigi Pierfederici - è un modello di intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere di accesso alla pratica sportiva, affermando concretamente il diritto allo sport per tutte le persone e per le comunità. La realizzazione del nuovo parco outdoor rientra in questo percorso e nasce da un cofinanziamento tra il Comune e il progetto nazionale, secondo un modello che valorizza la collaborazione tra istituzioni centrali ed enti locali per portare nei territori infrastrutture sportive di qualità, accessibili e sicure”.

Le attrezzature installate consentono lo svolgimento di attività sportive a corpo libero all’aria aperta, offrendo ai cittadini uno spazio moderno e gratuito in cui allenarsi, migliorare il proprio benessere e vivere il parco in modo attivo. Il nuovo parco outdoor rappresenta inoltre un’importante occasione di valorizzazione dello spazio pubblico: la presenza costante di persone impegnate in attività sportive e ricreative favorisce una frequentazione positiva e continuativa dell’area, contribuendo a rendere il parco un luogo sempre più curato, vissuto e sicuro per tutta la comunità.

All’interno del parco outdoor si svolgeranno le attività della ASD “Per Aspera ad Astra”, che utilizzerà l’area per i propri allenamenti e proporrà anche momenti di attività “Open to all”, aperti a cittadini di ogni età e livello di preparazione.

Gli allenamenti per gli iscritti si terranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 14.00, mentre le sessioni aperte a tutti sono previste il sabatoe la domenica dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 17.00.

"Annunciando che l’inaugurazione ufficiale del nuovo parco outdoor è in programma per sabato 31 gennaio alle ore 15:30 presso il Parco di via Milano alla quale parteciperanno gli Amministratori comunali, e nel corso dell’inaugurazione si svolgerà una speciale dimostrazione di Functional Training a cura della ASD “Per Aspera ad Astra”, che offrirà ai presenti una dimostrazione delle attività che potranno essere praticate nel nuovo spazio. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questo momento di apertura alla città, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di promozione dello sport, del benessere e della qualità degli spazi pubblici", conclude il primo cittadino.