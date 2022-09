Incontri online sicuri: verifica dei dati e chat video

Oggi parleremo di un argomento davvero importante per gli utenti di Internet: la sicurezza in online. Al giorno d’oggi gli utenti si suddividono in due diverse scuole di pensiero riguardo alla sicurezza. Alcuni non se ne preoccupano particolarmente e credono che i rischi su Internet siano troppo sopravvalutati. Altri, al contrario, seguono letteralmente ogni loro azione sul Web, usano nomi e foto falsi, non pubblicano assolutamente dati su se stessi, ecc. C'è anche chi come pensiero si trova nel mezzo, ma oggi non parleremo di questo gruppo di persone.

I siti e le app di incontri si impegnano da anni a preservare la sicurezza. Molti, per esempio, hanno già implementato la verifica obbligatoria dei dati degli utenti per evitare che profili falsi, bot, truffatori, ecc. compaiano sui siti. Tali azioni sono giustificate? Senza dubbio!

Secondo i dati pubblicati annualmente dall'FBI, solo negli Stati Uniti nel 2019 gli utenti di Internet hanno subito perdite complessivamente superiori a 201 milioni di dollari. Nel 2020, questo numero è diventato ancora più grande e si è avvicinato ai 300 milioni. Le ragioni sono abbastanza ovvie: con la pandemia e la quarantena, i truffatori si sono spostati online appropriandosi del denaro dagli utenti con diversi di pretesti.

Non a caso, già nel 2021 i siti di incontri hanno iniziato a prestare maggiore attenzione ai problemi di sicurezza. Uno dei passi in questa direzione è proprio la verifica dei dati degli utenti.

Convalida dei dati: dove è già stata implementata e quanto è efficace

Per cominciare, molte piattaforme di incontri stanno lavorando da diversi anni all'introduzione della verifica obbligatoria dell'account. A tal proposito, i servizi inclusi nel Match Group, dall'inizio degli anni 2000, hanno tentato di controllare i dati in modo più accurato, ma finora non hanno fatto molti progressi in materia. Ricordiamo che il Match Group include Plenty of Fish, Tinder, Meetic, Pairs, OkCupid e più di una decina di altre piattaforme.

Tuttavia, la situazione sta già migliorando. Nel settembre 2021, i rappresentanti di Tinder hanno riferito che in questo momento la società sta lavorando attivamente allo sviluppo di un algoritmo per identificare gli utenti e verificarne i loro dati. Non ci sono ancora informazioni specifiche, poiché il lavoro in questa direzione è ancora in una fase iniziale.

Attenzione! Tinder ha implementato la verifica dell'età (gli utenti devono avere più di 18 anni). Al momento della registrazione, devi dimostrare di essere un adulto fornendo la patente di guida, il passaporto o la tessera sanitaria (solo per il Giappone). Tuttavia, è stato dimostrato che questo controllo è facile da aggirare e la sua efficacia è discutibile.

Servizi di terzi per il controllo dei profili utente

Mentre i servizi di appuntamenti stessi non hanno fretta di implementare soluzioni efficaci per migliorare la sicurezza dei loro utenti, gli sviluppatori di terze parti hanno preso il sopravvento. Ecco solo alcune delle loro soluzioni suggerite:

BloomID . Si tratta di un archivio centralizzato di dati personali, mediante il quale è possibile, tra le altre cose, verificare i dati forniti dagli utenti sui siti e nelle applicazioni di incontri. Bloom analizza i tuoi dati, raccoglie informazioni su di te da vari database, social network e altre piattaforme online. Cioè, forma un profilo Internet completo per ogni utente. L'unica domanda è se si sia pronti a fornire l'accesso dei propri dati a un servizio di terze parti. KarmaCheck . Un'altra soluzione di terze parti per analizzare i dati degli utenti e migliorare la sicurezza della comunicazione Internet. Al momento, il servizio è già integrato nell'applicazione di appuntamenti CarpeDM e si è dimostrato efficace. KarmaCheck analizza la personalità, l'occupazione, il reddito, i precedenti penali dell'utente, ecc.

Naturalmente, questi servizi non sono perfetti ed è giusto farsi delle domande. Pertanto, se non sei sicuro di essere pronto per usarli e di comprendere appieno le specifiche del loro operato, è meglio non avere fretta.

Implementazione delle video chat: la capacità di identificare il trasgressore per conto proprio

Se da un lato la convalida dei dati solleva ancora alcune domande, dall’altro, con l'implementazione della funzione di chat video all'interno delle applicazioni di appuntamenti, tutto diventa molto più ovvio. Vedendo una persona di fronte a te, è molto più facile per te capire chi sia, quali suoi i loro obiettivi, se dietro le loro parole si nascondono cattivi pensieri e così via.

Non sorprende che nel 2021 la video chat online sia apparsa in quasi tutte le app più conosciute di appuntamenti e dove questa funzione esisteva già, è stata notevolmente migliorata. Le chat video sono già disponibili su Tinder, Badoo, Bumble e molti altri siti di incontri online, ma questa stessa è ancora lontana dall’essere la funzione principale qui.

Cam chat online: comunicazione faccia a faccia sicura

Le prime webcam chat hanno iniziato a comparire nel 2009 e già a quel tempo erano in grande competizione con i classici siti e applicazioni di incontri. Gli utenti hanno molto apprezzato la capacità di comunicare con persone in modo casuale tramite collegamento video, vederle di fronte a loro e incontrarle quasi come nella vita reale. Si è rivelato non solo più pratico e efficace, ma anche più sicuro: qui c’è una quantità minore di truffatori e profili falsi e la moderazione in molte chat video popolari è persino migliore rispetto alle solite piattaforme di appuntamenti.

Tra le video cam chat online più famose possiamo citare Chatrandom, OmeTV, Camsurf, CooMeet ed Emeraldchat. Usano diversi principi di moderazione, ma sono tutte efficaci a modo loro:

Chatrandom, OmeTV e Camsurf dispongono di moderatori e algoritmi AI per aiutare a identificare i bot e potenziali trasgressori in tempo. CooMeet ha uno dei migliori servizi di moderazione tra le chat cam , e le ragazze, al momento della registrazione, devono passare attraverso una fase di verifica dei dati. In Emeraldchat, ogni utente ha un punteggio di karma che aumenta o diminuisce a seconda delle sue azioni. Così, gli utenti di alto livello semplicemente non possono comunicare con quelli di basso livello.

Tuttavia, il vantaggio principale delle camchat online è che puoi vedere immediatamente che tipo di persona hai di fronte. Sono carini con te? Ti piace il loro modo di parlare e di gesticolare? Il modo di parlare o di comportarsi è sospetto?

Ammetti che, vedendo una persona di fronte a te, è molto più facile capire chi siano veramente. Chiunque può essere dietro i messaggi in un'app di messaggistica o di appuntamenti. Oggi non elencheremo i casi che si sono verificati a causa della troppa credulità e incoscienza degli utenti dei siti di incontri. Diciamo solo che non dovresti mai incontrare una persona che hai conosciuto solo attraverso messaggi di testo.

In conclusione: la tua sicurezza è ancora nelle tue mani

Purtroppo non esiste un algoritmo perfetto che possa escludere completamente la comparsa di truffatori, profili falsi o bot sui siti di incontri e nelle videochat. La convalida dei dati, l'introduzione di una funzione di chat video online, l'uso dell'intelligenza artificiale per analizzare il comportamento degli utenti sono tutti mezzi buoni e utili. Tuttavia, queste misure non forniscono una protezione al 100% dalle azioni degli aggressori.

Da qui il nostro consiglio principale: non perdere mai la vigilanza quando comunichi con estranei e persone sconosciute su Internet. La tua sicurezza è prima di tutto nelle tue mani. In ogni caso, scegli quei servizi online in cui la moderazione è a un livello superiore e c'è la verifica dei dati. Questo non elimina tutti i rischi, ma li minimizza il più possibile. Incontri online felici e sicuri!