Caro energia, Piccardo: “L’efficientamento energetico strumento essenziale per la salvaguardia dell’ambiente”

Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione e candidata per la coalizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Liguria 02 che comprende parte delle province di Genova e Savona, parla della crisi energetica e di come affrontarla al meglio per evitare ulteriori ripercussioni negative sull’economia e sulla qualità di vita delle persone.

Quali strumenti dovrebbe adottare il governo?

“Credo sia molto interessante la proposta avanzata dal Partito Democratico di intervenire il prima possibile ponendo un tetto massimo al prezzo del gas ma anche dei carburanti. Vediamo che ora si registrano aumenti di prezzo anche sulla legna e sul pellet. È evidente la necessità di misure che vadano a calmierare i prezzi all’origine”.

Ad esempio per quanto riguarda i prezzi di legna e pellet crede ci siano delle speculazioni?

“Sì, credo ci siano speculazioni perché, al netto delle vicende internazionali, è evidente che l’aumento è tale da non essere giustificale solo al conflitto in Ucraina.

Appare necessario un controllo a tappeto per verificare se non siano in atto azioni speculative, dal momento che in nazioni a noi vicine, come la Francia, la situazione appare assai differente e senza spinte inflazionistiche su questo prodotto.

Le politiche che noi dovremmo attuare al più presto per arginare l’inquinamento e per intervenire in maniera fattiva sui cambiamenti climatici passano anche attraverso l’efficientamento energetico, il risparmio energetico. Interventi che siano finalizzati in maniera concreta a sviluppare energie rinnovabili prodotte in Italia e che riescano a svincolarci da quella dipendenza per quanto riguarda l’importazione di fonti fossili dall’estero”.