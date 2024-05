Savona quasi 50 commercianti addobbano la vetrina in rosa per il giro: i vincitori del concorso

Si chiamava “Vetrine in Rosa”, il concorso organizzato da Ascom Savona e Confcommercio Savona, per celebrare il passaggio del giro d'Italia in città. Un'iniziativa alla quale i commercianti e alcuni pubblici esercizi della città hanno aderito con entusiasmo e partecipazione, in un numero ben superiore a quello degli ultimi anni.

Segno che il tessuto commerciale cittadino è reattivo e punta ad un rilancio, sfruttando anche occasioni come quelle del passaggio del Giro in rosa per farsi conoscere e aprirsi alle iniziative di promozione del territorio.

Infatti sono stati 47 negozianti che hanno partecipato al contest ad aggiudicarsi il primo premio 1 posto: Paolo Solagna fiorista di Ca da Sciua , che tra l'altro festeggia 30 anni di attività, ed ha vinto una bicicletta da passeggio messa in palio da SpeedWheel; 2° posto Gelateria Zelo, premio un kit di Esi e 3° la fiorista Farina (che compie 100 anni di attività) e si è aggiudicata in kit di Esi. Una menzione speciale alla scuola di via Crispi che ha partecipato addobbando l'istituto con colori e installazioni dedicate al Giro.

"Il commercio e le altre attività - spiega Laura Filippi presidente di Ascom - hanno risposto all'iniziativa. Quest'anno c'erano 47 vetrine in concorso, il doppio delle altre manifestazioni. Anche alla premiazione erano presenti tutti i commercianti, nonostante il maltempo. Un segnale importante che ha visto molti commercianti lavorare, studiar e e preparare con accuratezza le vetrine. Siamo molto soddisfatti e contenti che queste iniziative stiano prendendo sempre più piede e che si lavori come squadra. e con compattezza. La partecipazione delle scuole di via Crispi è stata inoltre un bell'esempio di partecipazione e integrazione con il tessuto cittadino".