Ad Andora una giornata da ricordare con l'arrivo del Giro d'Italia, Grenno (RCS): "Spettacolo tecnico e per il turismo delle nostre zone" (FOTO E VIDEO)

Si è concluso nel migliore dei modi l'appuntamento di Andora con il Giro d'Italia. Un evento che ha coinvolto gran parte del savonese che, con i suoi paesaggi dall'entroterra alla costa, è stato assoluto protagonista di giornata.

Grande è la soddisfazione da parte di Enzo Grenno, referente di RCS, al termine della giornata: "La tappa si è sviluppata nel migliore dei modi, è stato uno spettacolo dal punto di vista tecnico e dal punto di vista coreografico e turistico per le nostre zone di altissimo, oserei dire impareggiabile, livello - ha sottolineato il referente dell'organizzazione - Quindi, non posso essere altro che soddisfatto".

Dopo anni di assenza dalle strade del savonese, quanto ha visto oggi non può che essere uno spot anche per occasioni future: "Innegabilmente il piacere di ospitare il Giro c'è sempre stato, come c'è dovunque soprattutto nel savonese - spiega a tal proposito Grenno - Ovviamente la Liguria è un territorio dove non è sempre facile far approdare una tappa, sia partenza che arrivo, perché materialmente bisogna venirci apposta. Io sono però convinto che anche dopo lo spettacolo di oggi, di cui anche RCS con i suoi vertici ha goduto a pieno, senz'altro non mancherà l'interesse e la considerazione particolare per un nuovo appuntamento in Liguria".

Alle parole di Grenno fa eco anche Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia: "Oltre 150 km di strade del nostro territorio attraversate in questa giornata di festa, tra l'altro il meteo a discapito delle previsioni ci ha accompagnato - ha evidenziato Olivieri - una giornata di festa, di sport, una cartolina stupenda per il nostro territorio che premia un impegno che è stato grande da parte dei Comuni, Andora in testa, e dell'organizzazione. Un plauso al nostro Enzo Grenno che è motore da sempre di questi eventi e anche alla Provincia che nel suo piccolo ma non piccolissimo è riuscita a essere parte nel coordinamento con la Questura, la Prefettura e tutte le Forze dell'Ordine e per gli interventi di manutenzione straordinaria. Siamo contenti, non deve essere una giornata isolata ma deve essere un simbolo di quello che sappiamo fare lavorando tutti insieme per il nostro territorio e le sue comunità".