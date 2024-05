Andora, le eccellenze della Riviera vestite di rosa per il passaggio del Giro

Le eccellenze della Riviera per un giorno si sono vestite di Rosa. Una vetrina di lusso grazie allo stand allestito sul molo Thor Heyerdhal ad Andora su iniziativa delle associazioni di categoria della provincia di Savona più rappresentative ovvero Confersercenti, Confcommercio/Ascom, CNA, Confartigianato, Cia agricoltori e Antiche vie del Sale.

"L’arrivo ad Andora della corsa – spiegano i responsabili delle associazioni di categoria che hanno fatto rete per questa iniziativa promozionale - è stato un momento importante per le aziende e per i professionisti considerato che è l’unica tappa in Riviera del Giro d’Italia. E’ stata un’occasione straordinaria di promozione del territorio considerato il grande circo mediatico che segue la corsa, ma anche momento di festa per tutti gli appassionati delle due ruote che potranno ammirare da vicino molti campioni ad Andora".

Per l’occasione sono state promosse una serie di iniziative: incontri, degustazione prodotti tipici e cooking show.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla CCIAA Camera di Commercio Riviere di Liguria con il patrocinio del Comune di Savona e del Comune di Andora.