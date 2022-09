Alassio, prevenzione e tutela del territorio: puliti i rii Arbore e Serre

"In vista della prossima stagione autunnale, nella quale è presumibile prevedere copiose precipitazioni atmosferiche, visti i recenti fenomeni temporaleschi e le scarse precipitazioni degli ultimi mesi, il Comune di Alassio ha iniziato un’opera preventiva di pulizia del letto degli alvei, al fine di garantire il libero deflusso delle acque".

Rocco Invernizzi, Assessore ai Lavori Pubblici, illustra così gli interventi pianificati in via preventiva.

"Nello specifico si è cominciato ad intervenire nella frazione di Moglio, presso il Rio Arbore, per un intervento che è stato finanziato anche dalla Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo, per un impegno economico di circa 9.000€. Un altro intervento urgente è stato rapidamente eseguito in Regione Serre, al fine di eliminare una ingente quantità di vegetazione infestante, in parte anche secca, per prevenire anche il rischio incendi. L’intervento dovrebbe proseguire nei prossimi giorni per un centinaio di metri in direzione monte".

Inoltre, il Comune, con apposita variazione di bilancio, ha stanziato ulteriori 60mila euro per intervenire su altri corsi d’acqua strategici, sempre con l'obbiettivo di prevenire eventuali fenomeni alluvionali. Ulteriori somme sono state stanziate per la manutenzione delle acque bianche nello specifico la pulizia delle griglie di deflusso delle acque meteoriche.