Carcare, lavori nei pressi dell'ex casello autostradale di Vispa: risanamento muri di contenimento e perimetrazione pista ciclopedonale (FOTO)

Nel percorso di rigenerazione urbana attuato dal comune di Carcare non è stata esclusa la frazione del Vispa. Nei pressi dell'ex casello autostradale si trova il maggiore degli accessi stradali alla frazione, un'area anche di interscambio per la mobilità veicolare dotata di parcheggi e fermata per i mezzi di trasporto pubblici TPL.

Insieme allo studio tecnico responsabile del tratto della A6 Torino Savona, il comune di Carcare ha convenuto un intervento coordinato di rigenerazione finalizzato al risanamento conservativo del muro di contenimento e alla perimetrazione della pista ciclopedonale a protezione dei pedoni.

L'accesso alla frazione, verrà completato dalla piantumazione di essenze autoctone e da un'opera d'arte costituita da maxi pannelli riproducenti fotografie anni 60, ovviamente del Vispa.

"Rappresenta una delle maggiori direttrici di transito del comune di Carcare, ha beneficiato negli anni della realizzazione della nuova rotonda, ora si perfezionerà con il risanamento degli ormai logori muri di contenimento dell'area di servizio sovrastante, determinante è stata la positiva collaborazione con i gestori del tratto autostradale. Ne beneficerà non solo Vispa ed i vispesi ma tutti coloro che vi transiteranno" commenta il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.