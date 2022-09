Futuro di Piaggio Aero, la corsa dei pretendenti si riduce a un'offerta? Sindacati in allarme: "Urge confronto col Mise"

Sembrerebbe infatti che solamente una delle due offerte giunte sul tavolo dopo il secondo bando di gara scaduto il 30 maggio, quella del magnate indiano e italiano d'adozione, Randeep Singh Grewal e della sua "Greran Family Office", sia rimasta in piedi. Al contrario di quella presentata dal fondo svedese "Summa Equity", il quale avrebbe preferito declinare l'invito a prorogare l'offerta vincolante già formulata con scadenza a inizio agosto, parrebbe non convinta del continuo dilatarsi delle tempistiche circa la procedura.

Per di più in un momento dove di mezzo vi sono anche i tempi della politica, alle prese con un riassestamento che " non aiuta e complica la gestione e il confronto della delicata e attuale fase della vertenza ", nonostante anche l'ultimo ministro in visita allo stabilimento albenganese, Guerini, abbia confermato l'importanza che esso riveste nei piani nazionali.

"Sono necessarie risposte concrete sulle manifestazioni d'interesse, sulla conferma o meno dell'iter procedurale legato alla vendita e le relative tempistiche, in quanto il livello occupazionale è significativamente diminuito, alcune aree produttive sono in sofferenza e non vi è chiarezza della liquidità per flussi cassa" ammoniscono le organizzazioni sindacali.

"Consideriamo inoltre imprescindibile il confronto (mai avviato) presso il Ministero dello Sviluppo Economico - chiosano quindi - verso il quale chiediamo alla Regione di adoperarsi sottolineando ancora una volta l'importanza di Piaggio Aerospace non solo in termini occupazionali ma anche in quanto azienda strategica coperta dalla Golden Power".