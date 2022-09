Prevenzione, riabilitazione e "follow up" degli sportivi: lo "Studio Fisioterapico dr. Ferroglio" di Cairo cresce ancora con sempre più professionalità

Fine estate significa anche inizio dell'attività sportiva, agonistica soprattutto ma non solo. Dopo mesi passati tra il relax completo e qualche "hobby motorio", per moltissimi è tempo di fare sul serio.

Tra l'inizio dei campionati e appuntamenti importanti come ad esempio gare singole, ci si ritrova in quel periodo dov'è bisogna mettere sul campo i frutti della preparazione atletica, con gli inevitabili sforzi che essa porta con sé.

Per questo è particolarmente importante cercare di curare ogni dettaglio della propria salute fisica, dalla prevenzione alla cura passando per un "follow up" continuo: in questo campo un valido supporto arriva dallo "Studio Fisioterapico dr. Ferroglio" di Corso Marconi 208 a Cairo Montenotte, dove non solo il dottor Emanuele, fisioterapista e personal coach con oltre cinque anni di esperienza dopo la laurea conseguita presso l'Università svizzera di Chiasso già collaboratore con società calcistiche e ciclistiche dilettantistiche, ma anche il suo staff sono pronti a seguire a 360 gradi atleti e non solo.

Primo passaggio è quello logico della prevenzione. Prendiamo l'esempio dello sport più diffuso e praticato come il calcio: "Si assiste a preparazioni troppo intense da sopportare, carichi di lavoro sempre sullo stesso gruppo muscolare che fanno sorgere problemi di 'overtraining' - ci spiega il dottor Ferroglio - spesso sottovalutati e causa, all'inizio delle gare, di infortuni quali stiramenti o distorsioni di caviglia, un 'sottobosco' che purtroppo, soprattutto nelle categorie inferiori, viene a volte sottovalutato dai preparatori con un lavoro corretto ma intenso e in tempi troppo brevi: da qui i ragazzi si trovano ad affrontare gare con sovraccarichi muscolari e scheletrici che portano i classici problemi (lesioni di legamenti, muscolari, etc.)".

Per garantire un'ottimale "follow up" e la cura puntuale e consapevole di tutto il percorso fisico degli atleti specialmente in gruppo, lo Studio Ferroglio si avvale ora anche della collaborazione col dottor Iacopo Garrone, massaggiatore ufficialmente riconosciuto dal Coni che segue i ragazzi "sul campo" e poi anche in studio in caso di necessità di lavori più approfonditi, come scarichi completi fasciali e muscolari profondi.

Un lavoro di team con notevoli vantaggi per gli atleti: "Non vedendo spesso i ragazzi al campo è fondamentale avere una figura esperta che invece possa farlo, fornendomi le indicazioni per operare in maniera più efficace e mirata qualora ce ne fosse bisogno. Questo garantisce tempi di reazione e, quindi, anche di recupero nettamente più brevi: conoscendo l'esatta dinamica e localizzazione dell'infortunio, medicando al momento l'atleta o addirittura fermandolo se necessario, i problemi postumi sono molto più controllabili".

Dopodiché si arriva alle gare vere e proprie, il momento di non "tirare indietro la gamba". Ed è lì che emergono i traumi: "Per la brama di rientrare in campo capita di giocare la partita successiva all'infortunio, subire ricadute e perdere così, invece dei classici quindici giorni per il ritorno al top della condizione, due mesi - ricorda il dottor Ferroglio - I problemi non vanno quindi sottovalutati, senza forzare in condizioni non ottimali per i ragazzi".

Qui può intervenire con efficacia lo studio Ferroglio occupandosi di cura e riabilitazione, aspetti mai da sottovalutare tralasciando i tempi necessari al recupero, con un ampio parco strumentale a disposizione con tecar, laser, diatermia, l'innovativo macchinario "Q-Phisyo", magnetoterapia e ionoforesi, ma anche con capacità manuali in ogni tioologia di tecnica di massaggio o di "taping".

Quest'ultimo fondamentale venga eseguito da un professionista: "Se una persona ha delle instabilità congenite o dovute a traumi precedenti è molto importante arrivare al gesto atletico in maniera preparata - ricorda il dottor Ferroglio - Se si sa di avere un deficit a una parte del corpo (caviglia, ginocchio o quant'altro) va fatto uno studio sull'atleta prevenendo problemi non risolvibili altrimenti stabilizzando l'articolazione. Spesso capita di trovare ragazzi che seguono indicazioni dal web su come eseguire una fasciatura, ma un conto è vedere e replicare, un conto è sapere di cosa ci sia effettivamente bisogno".