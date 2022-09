Problemi al sistema di gestione nazionale: disagi anche in Liguria per la prescrizione di ricette mediche digitali

Problemi anche in Liguria nella giornata odierna per quanto riguarda la prescrizione di ricette mediche in formato digitale.

E’ stato infatti segnalato, come spiega Alisa in una nota ufficiale, un problema informatico nel sistema SAC-Sogei gestito dal Ministero dell’Economia e Finanze, che risulta non pienamente fruibile.

"Per questa ragione si sono verificati disservizi con disagi limitati, legati alla attività di registrazione delle ricette dematerializzate da parte dei medici di medicina generale e all’erogazione di alcuni referti per gli esami di laboratorio" si legge.

"Alisa ha segnalato prontamente il problema ed è in attesa di conoscere da Roma le tempistiche di ripristino della piena funzionalità del sistema" concludono dall'agenzia regionale per la sanità.