Caso sospetto di Dengue al San Paolo, la Regione pubblica un vademecum per la prevenzione

Sulla pagina Facebook dell'Asl è stato pubblicato il vademecum, elaborato dalla Regione, dove si spiega cosa è la Dengue e come proteggersi dalle zanzare. "La Dengue è una malattia di origine virale – spiega la Regione - ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare. Non si ha quindi il contagio diretto tra esseri umani. Normalmente la malattia dà luogo a febbre alta nell’arco di 5/6 giorni dalla puntura di zanzara".

I suggerimenti per prevenire il proliferare di zanzare sono: è sufficiente pochissima acqua stagnante affinché le zanzare possano depositare le uova e riprodursi; svuotare giornalmente vasi, sottovasi e le raccolte d’acqua in generale, coprire con teli o microreti le raccolte di acqua che non possono essere svuotate, tagliare l’erba e potare le siepi dei giardini; eliminare rifiuti e recipienti che possano raccogliere anche piccole quantità d’acqua ed evita tutte le forme di ristagno d'acqua, usare repellenti e coprirsi indossando pantaloni lunghi e maglie a maniche lunghe quando si lavora in giardini e, se possibile, mettere le zanzariere alle finestre.