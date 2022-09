Quiliano, lavori su strade e marciapiedi. Il comune: "Miglioramento del patrimonio pubblico del territorio"

Dal 20 agosto scorso sono stati avviati i nuovi lavori di manutenzione straordinaria di una serie di tratti di marciapiedi nei nuclei urbani di Quiliano e Valleggia, con particolare riferimento a via Armando Diaz, via Fratelli Cervi e via Ajdovscina. Tali opere prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti lungo i camminamenti pedonali ed il ripristino del piano pedonale dei marciapiedi interessati.

“Questi lavori - dichiarano il sindaco Nicola Isetta e l’assessore ai Lavori Pubblici Silvio Pirotto - rientrano nell’attività di programmazione di questa Amministrazione Comunale, finalizzata a proseguire nel percorso di miglioramento del patrimonio pubblico del territorio di Quiliano, in stretta continuità con gli interventi sviluppati negli anni scorsi, volti a garantire una migliore fruibilità da parte dei residenti e di coloro che ogni giorno transitano lungo le nostre strade e marciapiedi”.

Attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, si permetterà infatti di eliminare i gradini presenti all’inizio ed alla fine dei tratti di marciapiede interessati ed in corrispondenza degli attraversamenti pedonali con rampe con pendenza massima 8%, secondo le normative vigenti.

Inoltre sono già stati affidati e sono in corso di avvio anche le opere di un ulteriore lotto, che prevede l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria volte all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti lungo i camminamenti pedonali e al ripristino del piano pedonale dei marciapiedi interessati. Nel contempo è altresì previsto il ripristino della manutenzione delle opere atte alla regimazione delle acque superficiali su strade e terreni di proprietà comunale e su opere ad uso pubblico che insistono su terreni privati. Ci si riferisce, in particolare, a via Pollero, dove sono previsti il rifacimento completo della pavimentazione stradale e regimentazione delle acque bianche, il rinforzo di un tratto di muro di contenimento e la realizzazione di ringhiera in metallo, il rifacimento di un tratto di tubazione di scarico delle acque meteoriche provenienti dalla strada comunale in località Abrami, attraversanti terreni privati, nonché la realizzazione di scivoli per disabili in corrispondenza degli attraversamenti pedonali nel tratto terminale di Via Ajdovscina.

Inoltre sono previste le opere di sistemazione della regimazione delle acque meteoriche di un tratto di via Parodi in località Quilianetto al fine di scongiurare danni alla struttura stradale e di evitare continui afflussi di materiale sul piano stradale, proveniente dalla strada comunale originaria, che ora è limitata al solo attraversamento pedonale.