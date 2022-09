Elezioni, Katia Piccardo (Pd) a Varazze: "Non è vero che il destino dell'Italia è già scritto" (FOTO e VIDEO)

"Non è vero che il destino dell'Italia è già scritto".

La candidata del Partito Democratico nel collegio uninominale alla Camera Liguria 2 Genova Ponente Katia Piccardo ieri sera a Varazze ha espresso tutto il suo ottimismo per gli ultimi dieci giorni di campagna elettorale che separano al voto di domenica 25 settembre.

La partita è aperta e il faccia a faccia principalmente con Ilaria Cavo (Noi Moderati) non la spaventa.

"Sono tanti i problemi e le emergenze e a noi è chiesta un'assunzione di responsabilità per cercare di scrivere una pagina diversa per il nostro Paese - ha detto Katia Piccardo - Dobbiamo impegnarci attraverso non soltanto i nostri nomi e cognomi degli uomini e donne che sono stati candidati dal Pd e dalla coalizione di centrosinistra, ma in realtà passa attraverso i volti, le spalle, l'impegno di ciascuno di noi, di tutta la nostra comunità".

Nella sala dell'Hotel Torretti varazzino erano presenti l'ex sindaco di Savona Carlo Ruggeri che ha introdotto sia il sindaco di Rossiglione che i candidati al proporzionale alla Camera Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Aurora Lessi e al Senato Cristina Lodi. In apertura di serata sono intervenuti il segretario del Pd di Varazze Luca Baglietto e il coordinatore del levante savonese Andrea Toso.

Presenti il segretario provinciale dei dem Emanuele Parrinello e i consiglieri di Varazze Domani Paola Busso e Essere Varazze Cesare Putignano ed Andrea Gandolfo oltre al consigliere regionale Sergio Pippo Rossetti.

"E una sfida particolarmente impegnativa e in salita ma credo che si ha la certezza e la convinzione di poter dare, apportare un contributo per la propria comunità sia doveroso anche nei momenti più difficili, come quello in cui stiamo vivendo, dare la propria disponibilità e cercare di mettercela tutta" ha concluso la candidata dem.