Varazze, incendio boschivo nella frazione di Alpicella, quattro famiglie evacuate

Paura nella notte ad Alpicella, nel comune di Varazze, dove un incendio boschivo ha minacciato il centro abitato, richiedendo un intervento immediato delle squadre di soccorso. Le fiamme, divampate poco dopo la mezzanotte, erano visibili perfino dalla costa di Albisola Marina, suscitando preoccupazione tra i residenti.

L’emergenza ha mobilitato un imponente dispositivo di intervento: due squadre dei vigili del fuoco di Savona, composte da 10 operatori e dotate di 6 mezzi antincendio leggeri, hanno operato insieme a due squadre dei volontari antincendio boschivo (VAB) di Varazze. Le operazioni si sono concentrate sul contenimento del fronte di fuoco, che si è spinto pericolosamente vicino alle abitazioni.

Il denso fumo generato dall’incendio ha raggiunto il centro abitato, rendendo necessaria l’evacuazione preventiva di quattro famiglie. I soccorritori, nel frattempo, hanno presidiato le case più esposte, lavorando intensamente per prevenire danni maggiori.

Nelle prossime ore sono attesi rinforzi per completare le operazioni di spegnimento e bonifica. È previsto l’intervento di mezzi aerei che, sotto il coordinamento del DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento), effettueranno lanci d’acqua per arginare l’espansione dell’incendio. Le cause che hanno provocato il rogo sono ancora in fase di accertamento. Sebbene il fronte del fuoco sia stato parzialmente contenuto, la situazione resta costantemente monitorata.

"L'incendio è divampato in località Ceresa - commenta il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici. - Raccomandiamo di non recarsi sui luoghi dove stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile, per evitare di intralciare le operazioni di spegnimento".

La Protezione civile regionale è in costante contatto con il territorio e con il sindaco di Varazze per monitorare l'evolversi della situazione.